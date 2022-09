NVIDIA baisse enfin les prix de (certaines de) ses cartes graphiques Founders Edition

Ainsi, le modèle le plus puissant, la GeForce RTX 3090 Ti, « perd » plus de 900 euros : exactement 920 euros, passant de 2 249 euros au lancement (un tarif qui n'avait jamais bougé) à 1 329 euros aujourd'hui. La carte est imitée par ses deux petites sœurs, les RTX 3090 et RTX 3080 Ti.