Cartes graphiques : chez NVIDIA la météo des prix et des stocks semble s'adoucir

Dire que les stocks de cartes graphiques se sont stabilisés est un euphémisme. À lire entre les lignes du discours de Colette Kress, NVIDIA aurait même quelques difficultés à écouler ses produits.

Face à la demande sans précédent de ces dernières années, le constructeur aurait en effet commandé un nombre astronomique de cartes à ses fournisseurs. Mais, le contexte a bien changé depuis.

Le minage de crypto-monnaies est désormais plus régulé, le prix de l’électricité a explosé et les cours se sont effondrés. Le passage à Ethereum 2.0 et au proof of stake, prévu le mois prochain, réduira aussi considérablement l’intérêt des mineurs pour les cartes haut de gamme.

De plus, on sait que la marque doit lancer sa nouvelle gamme RTX 4000 cette année. En bref : la demande pour les RTX 3000 est loin d’être aussi forte qu’en plein cœur de la pandémie de COVID-19.