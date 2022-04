Comment The Merge, la prochaine update d'Ethereum, pourrait réduire son impact écologique ?

La mise à jour d’Ethereum est un peu l’Arlésienne du monde des crypto-monnaies en 2022. En mai 2021, le blog de la fondation Ethereum annonçait un avenir plus propre pour la blockchain Ethereum, toujours considérée comme « l’argent des cryptos » en concurrence avec le bitcoin, qui reste l’or. L’ETH et ses tokens ERC-20 sont censés connaître des changements profonds, à savoir la diminution drastique des coûts de transactions grâce à la transition du protocole de validation Proof of work au Proof of stake.