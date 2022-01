Cartes graphiques : les prix ne sont pas près de redescendre

Outre le pic improbable que les RTX 30XX ont connu en mai 2021, avec des prix 204 % supérieurs au MSRP, on remarque que le prix des cartes graphiques était à son plus bas depuis près d'un an l'été dernier. À partir de septembre, les prix ont à nouveau décollé. On note ainsi aujourd'hui, respectivement pour NVIDIA et AMD, des prix 89 % et 85 % au-dessus du MSRP.

Tout ceci a lieu alors que la courbe de disponibilité des cartes graphiques enregistre une tendance nettement plus favorable par rapport à la même période l'an dernier. Ce constat trouve écho dans le fait que la pénurie de puces ne devrait connaître une sortie de crise que courant 2023 , selon AMD.