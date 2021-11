Des cartes graphiques moins chères d'ici fin 2022 et une sortie de crise pour 2023 selon AMD

Si vous faites partie des personnes souhaitant obtenir une carte graphique sans la payer quasiment deux fois le prix recommandé, Mark Papermaster estime qu'il vous faudra attendre fin 2022, voire début 2023. En effet, dans une interview accordée à The Hindu BusinessLine, il concède que le retour à l’équilibre de l’offre et de la demande pour le marché des cartes graphiques, et par extension le réalignement des prix de vente sur les MSRP, n’interviendra qu’en 2023. L’amorce de ce phénomène serait toutefois initiée à partir du second semestre 2022 ; une période où les tarifs des cartes graphiques pourront donc commencer à redescendre.