NVIDIA : Les RTX 3080 et 3090 en rupture de stock au moins jusqu'à la fin d'année

Malgré des excuses en bonne et due forme au sujet d’un lancement plus que chaotique, NVIDIA n’a pas encore sorti la tête de l’eau concernant ses nouvelles cartes graphiques. Au cours d’un appel avec des investisseurs, Jensen Huang admet que la disponibilité des RTX 3080 et RTX 3090 avant le début 2021 est plus que compromise.

En cause, d’après le chef d’entreprise : une demande beaucoup trop élevée par rapport aux prévisions (déjà généreuses) de NVIDIA. Et l’approche des fêtes de fin d’année ne risque pas d’inverser la tendance.