Ivre, elle installe Crysis 3 dans la mémoire de sa RTX 3090... et ça marche

Une joueuse s'est amusée à installer physiquement Crysis 3, le FPS de 15 Go sorti en 2013, sur le frame buffer de 24 Go GDDR6X de sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090. Elle a ainsi pu faire tourner le jeu vidéo en 4K, avec des réglages élevés, sans que la VRAM ne dépasse les 21 Go !