RTX 3090 : NVIDIA calme les ardeurs des joueurs avant la sortie cet après-midi

Dans une note de blog, NVIDIA a donné plus de détails quant aux performances qu'il faut attendre de sa carte graphique premium, annoncée en septembre au tarif salé de 1 549 euros. La remplaçante des RTX 2080 Ti et Titan RTX est une nouvelle fois présentée comme un « BFGPU » dédié à la 8K, aux créatifs, aux chercheurs, et plus marginalement peut-être aux « gamers extrêmes », comme les surnomme NVIDIA.

Ce communiqué est l'occasion pour la firme d'indiquer qu'en 4K, sa RTX 3090 n'est que 10 à 15% plus rapide que la RTX 3080… et ce, pour un écart tarifaire de plus de 800 euros.

Pour rappel, la RTX 3090 dispose de 10 496 CUDA cores et s'arme en parallèle de 24 Go de mémoire vidéo GDDR6X pour afficher des performances supérieures à celles d'une Titan RTX. D'après NVIDIA, elle est notamment capable de développer suffisamment de puissance de calcul pour animer des jeux en 8K et à 60 fps. Les premiers tests tiers devraient permettre de découvrir dans quelles conditions.