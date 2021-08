Cartes graphiques : vous pensiez que les prix allaient baisser ? Raté, ça repart à la hausse

Au 29 août 2021, le prix moyen des cartes graphiques NVIDIA de la génération RTX 30XX (les plus récentes RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti ne sont pas comptabilisées) était supérieur à 59% au tarif catalogue annoncé. Chez AMD, les prix actuels sont 64% plus élevés que les tarifs officiels sur la série RX 6000 (sans compter la RX 6600XT).

Ceux qui espéraient une embellie du marché pour le second semestre 2021 risquent d'être déçus, et les hausses pourraient repartir de plus belle dans les mois qui viennent. La sortie de pénurie de semi-conducteurs n'est pas pour tout de suite, TSMC a d'ailleurs annoncé une hausse des prix de ses puces à venir.

Si amélioration de la situation il doit y avoir, il faudra sans doute patienter dans le meilleur des cas jusqu'au second semestre 2022.