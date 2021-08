Cartes graphiques : Intel et NVIDIA en hausse, AMD en baisse

Au second trimestre 2020, il conservait 63,51 % de parts de marché et alors que le manque de nouveautés de son côté pouvait laisser imaginer un recul de la part d'Intel, il n'en est rien : au premier trimestre 2021, il est même passé à 68,18 % de parts de marché pour augmenter encore, quoique très légèrement, au cours du second trimestre 2021 à 68,29 %.