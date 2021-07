AMD Navi 31 et NVIDIA AD102 : deux monstres de gourmandise électrique ?

Sur Twitter , deux « fuiteurs » bien connus ont ainsi insisté sur la consommation de celle que l'on nomme déjà RTX 4090. Kopite7kimi et Greymoon55 s'accordent effectivement sur un GPU capable d'engloutir entre 420 et 450 Watts. Greymoon55 souligne toutefois que la puce AD102 qui va l'équiper n'est pas encore taped out.