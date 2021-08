Intel Arc : Intel lance officiellement sa marque de cartes graphiques

Enfin, et ce n'est sans doute pas le moins intéressant, Intel a d'ores et déjà annoncé le futur des GPU Arc en donnant le nom des prochaines générations. Bien sûr, il n'est pas question d'entrer dans les détails, mais comme le dit le fabricant : « la révélation des futures générations de matériel souligne l'engagement profond et continu d'Intel envers les joueurs et les créateurs du monde entier ».