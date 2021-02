Intel tease le Mesh Shader de ses futures cartes graphiques Xe "haut de gamme"

Aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire d'un tweet que le vice-président et directeur général de l’architecture d’Intel s'est fendu d'un bref teasing des prochaines cartes Xe-HPG. On y découvre le rendu généré par l'une de ces puces sur 3DMark Mesh Shader. Un benchmark non accessible au public, qui permet d'évaluer les performances d'une carte graphique avec les Mesh Shaders.

Proposés depuis l'année dernière par le biais de l'API DirectX12 Ultimate, les Mesh Shaders doivent notamment permettre d’améliorer drastiquement les performances en jeu et simplifier en partie la vie des développeurs dans la conception de certains environnements ouverts. Ils n'étaient jusqu'à présent supportés que par les cartes graphiques Turing et Ampère de NVIDIA (GeForce RTX 2000 et 3000), et RDNA 2 d'AMD (Radeon RX 6000). En publiant ce tweet, Raja Koduri nous fait signe que les prochains GPU d'Intel seront capables d'en faire autant.