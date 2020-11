Intel estime à 2021 l'arrivée de ses cartes graphiques DG1 pour ordinateur de bureau

On ignore aussi qui sera chargé de fabriquer cette carte pour le compte d'Intel, note AnandTech, ou encore quels constructeurs OEM choisiront de l'ajouter à leurs futures machines.

Ce que l'on sait, c'est qu'avec cette première carte graphique dédiée, Intel ne vise en aucun cas à concurrencer les dernières puces haut de gamme de NVIDIA et AMD. Il faut en effet voir en cette carte Intel DG1 une simple alternative aux iGPU AMD Radeon et aux puces multimédia NVIDIA MX 350 et MX 450. Il s'agira donc d'une solution réservée à la bureautique avancée et au multimédia.

Il s'agit néanmoins d'un premier pas d'Intel sur le secteur des cartes graphiques dédiées, et il y a fort à parier que la firme ne compte pas en rester là.