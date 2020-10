Les GPU Intel Iris fuitent dans un benchmark

Sur une entrée SiSoftware, on peut effectivement remarquer cet Intel Iris Xe Max à propos duquel on ne savait rien. Il est question d'un GPU doté de 96 unités d'exécution et de 768 processeurs de flux. Les seules informations disponibles évoquent aussi une fréquence de 1,55 GHz, un cache L2 de 1 Mo et une mémoire vidéo de 3 Go.

Des informations qui ne permettent pas de trancher de manière définitive, mais qui laissent à penser que l'Iris Xe Max n'est rien d'autre que la marque commerciale du projet de GPU Xe DG1. Toujours selon SiSoftware, l'ordinateur utilisé ici est un PC portable à base de processeur Coffee Lake. Il serait donc logique que la solution graphique soit en réalité un iGPU.

Il reste toutefois possible que les références sur SiSoftware soient incorrectes et qu'il s'agisse d'une carte graphique dédiée même si une autre fuite, sur le réseau social chinois Weibo, va plutôt dans le sens de l'iGPU : un appareil nommé Acer Swift 3X utiliserait cet Iris Xe Max au sein d'un CPU Tiger Lake-H 8 cœurs avec 4 Go de VRAM et un TGP de 25 W.