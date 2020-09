Intel détaille ses Pentium Silver et Celeron « Jasper Lake »

D'un point de vue technologique, et comme évoqué plus haut, ces nouveaux Pentium et Celeron profitent de cœurs « Tremont », les mêmes que ceux utilisés pour les puces Lakefield, tandis qu'Intel mise sur sa Gen 11 (castrée dans le cas présent) pour le volet iGPU. Pour rappel, cette partie graphique intégrée avait déjà été utilisée pour les puces Intel de 10e génération Ice Lake-U, mais aussi sur les SoC Lakefield. Il ne faut en revanche pas la confondre avec les iGPU Xe, proposés par Intel sur les nouveaux SoC Tiger Lake, par exemple.

Quoi qu'il en soit, Intel a dévoilé six nouveaux processeurs entrée de gamme : un Pentium et deux Celeron voués aux PC de bureau et la même chose pour le monde laptop. Les TDP annoncés sont de 10W pour les processeurs de bureau et de 6W pour les puces mobile, à basse consommation.