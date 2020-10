Les processeurs 11e génération Intel Rocket Lake pourraient grimper à 5,5 GHz

En revanche, reste une grande inconnue : la consommation. Une augmentation des fréquences implique une consommation électrique plus importante, d’autant plus sur un vieux procédé de gravure comme le 14 nm ; déjà, les Comet Lake-S se révèlent relativement gourmands, avec des TDP de 125 W pour quelques références, et des pics de consommation réelle à 225 W environ.