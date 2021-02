Les processeurs AMD Ryzen et EPYC Zen 4 seraient jusqu'à 40 % plus performants que les puces Zen 3

Cependant, l’architecture Zen 4 induira de nombreux changements importants, dont un majeur : le passage à une gravure en 5 nm, toujours confiée à TSMC. Il est probable que ce nœud plus élaboré entraîne une belle hausse des IPC et permette de monter plus haut en fréquences. Est-ce que cela se traduira par une hausse des performances de 40 % par rapport à Zen 3 ? Possible, si l’on est optimiste. ChipsandCheese rappelle que le passage à l'architecture Zen 1 a augmenté les IPC de 52 % par rapport à Excavator.