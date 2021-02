Gigabyte a une Radeon RX 6700 XT avec 12 Go de GDDR6 et elle ne va pas tarder

WCCFTech dispose cependant d'informations confirmant que les choses se précisent grandement… au moins pour les Radeon RX 6700XT. En effet, Gigabyte a déposé pas moins de six cartes de ce type auprès de l'Eurasian Economic Commission (ECC).

Il est donc question des RX 6700 XT AORUS, RX 6700 XT Gaming OC, RX 6700 XT Gaming, RX 6700 XT Eagle OC, RX 6700 XT Eagle et Gigabyte RX 6700 XT. En dehors du fait qu'elles embarqueront toutes 12 Go de GDDR6, nous n'en savons guère plus à propos de ces cartes.

Notez toutefois qu'aux dernières nouvelles, les Radeon RX 6700XT seront dotées d'un GPU Navi 22 XT (40 unités de calcul et 2 560 processeurs de flux) et que la mémoire sera interfacée en 192-bit. Enfin, sachez que la sortie est prévue courant mars par Gigabyte.