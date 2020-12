Gigabyte annonce ses RX 6800 et 6800 XT AORUS Master et Gaming OC, résolument haut de gamme

Commençons par la Radeon RX 6800 XT AORUS Master Type C. Comme son nom l'indique, ce modèle dispose d'un port USB-C en plus d'une connectique plus conventionnelle (deux ports HDMI et une sortie DisplayPort). Il est aussi le plus coûteux des modèles présentés par Gigabyte avec un tarif annoncé à 899 dollars (tablez sur un prix approchant les 1 000 euros en France). Ce modèle, au même titre que sa déclinaison RX 6800, est pour le reste équipé du nouveau système de refroidissement MAX-Covered Cooling présenté par Gigabyte.

La Gigabyte RX 6800 CT Gaming OC est pour sa part un peu plus abordable, avec un montant affiché à 849 dollars. Cette différence de prix de 50 dollars est justifiée par l'abandon de la connectique Type-C et par des cœurs soumis à des fréquences plus basses (2 045 MHz en jeu et 2 285 MHz en boost, contre 2 065 MHz en jeu et 3 210 MHz en boost pour l'AORUS Master Type-C). Gigabyte maintient par ailleurs sur ce modèle son ancien système de dissipation « Screen Cooling » Windforce. Beaucoup de concessions pour une carte qui reste elle aussi sensiblement plus chère que le tarif recommandé par AMD pour la RX 6800 XT de référence (649 dollars).