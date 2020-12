NVIDIA : le support de Vulkan Ray Tracing débarque dans les pilotes Game Ready ; Quake II RTX en démo

Comme le précise le groupe au caméléon, il n'est pas nécessaire d'avoir une carte graphique GeForce RTX pour profiter du jeu et de ses extensions ray tracing Vulkan. N'importe quel GPU est théoriquement compatible avec la nouvelle version de la démo de Quake II RTX. « Quake II RTX ne repose plus sur des extensions spécifiques à un fournisseur et devrait pouvoir être joué sur n'importe quel GPU compatible », explique ainsi NVIDIA, précisant que plus d'informations sont disponibles sur la page dédiée au Vulkan Driver Support.

Notez par ailleurs que si vous souhaitez avoir une idée des performances de votre PC avec le Vulkan Ray Tracing, Quake II dispose d'un Benchmark intégré, le premier au monde pour ce qui est des extensions ray tracing de l'API de Khronos.