Basemark lance un nouveau bench GPUScore pour le haut de gamme et le Ray Tracing

Celui-ci proposera trois tests différents : Relic of Life, Sacret Path et Expedition. Selon la société, le premier « cible les cartes graphiques haut de gamme ». Il mesure notamment les performances en ray tracing. Surtout, il ne se cantonne pas au support de DirectX 12 et prend aussi en charge Linux et l’API Vulkan. Une alternative intéressante au 3DMark Port Royal d’UL Benchmark en somme, limité à Windows.