NVIDIA : le DLSS 2.1 prend désormais en charge la VR

Si le DLSS doit être ajouté jeu par jeu pour fonctionner, il permet un gain notable en matière de performances, jusqu'à 70 % en fonction des titres. Dans le cadre de la VR, le support du DLSS 2.1 devrait permettre aux développeurs d'économiser une grosse portion de puissance de calcul… et de la réinjecter ailleurs pour améliorer possiblement l'expérience de manière drastique. À titre d'exemple, avec le DLSS, un jeu en VR peut-être calculé frame par frame en 1440 par 800 pixels, pour ensuite être upscalé de manière dynamique en 2880 par 1600 pixels (la définition de chaque écran d'un Valve Index), et ce sans impacter les performances.

La puissance de calcul non utilisée peut alors servir pour améliorer le framerate (et diminuer la latence tout en atteignant par exemple les 144 Hz proposés par un Index), ou au contraire pour booster la qualité visuelle (distance d'affichage, gestion des particules, effets de lumière… et pourquoi pas ajouter un peu de ray tracing). Autant dire que les bénéfices sont affriolants.