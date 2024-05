NVIDIA Instant NeRF : la techno qui transforme de simples photos en scènes 3D prend désormais en charge la réalité virtuelle

Le fait de transformer une photographie en une scène 3D grâce à l'IA est déjà assez impressionnant, mais pouvoir ensuite interagir avec en réalité virtuelle l'est encore davantage. Actuellement, aucune technologie n'offre le niveau d'immersion et d'interaction rendu possible par Instant NeRF.

Cette technologie a clairement le potentiel de changer la façon dont nous interagissons avec les contenus numériques, repoussant encore un peu plus loin encore les limites de la création et de l'exploration virtuelle. NVIDIA prouve encore une fois que leurs équipes ont une sacrée longueur d'avance en matière d'innovation graphique et d'intelligence artificielle.