IA : des objets 3D créés à partir de vidéos 2D ? Voici Neuralangelo, nouveau bijou de NVIDIA

« Les capacités de reconstruction 3D offertes par Neuralangelo seront un énorme avantage pour les créateurs, les aidant à recréer le monde réel dans le monde numérique », a commenté Ming-Yu Liu, directeur principal de la recherche chez NVIDIA. « Cet outil permettra aux développeurs d'importer des objets détaillés - qu'il s'agisse de petites statues ou de bâtiments massifs - dans des environnements virtuels pour des jeux vidéo ou des jumeaux numériques industriels (ndlr : pour la représentation virtuelle d'un produit) », a-t-il ajouté.

NVIDIA précise que les modèles d'IA de reconstruction de scènes en 3D antérieurs rencontraient des difficultés dans certains scénarios, pour capturer avec précision les motifs de texture répétitifs, les couleurs homogènes et les fortes variations de couleur, par exemple.

Neuralangelo sélectionne plusieurs images d'une vidéo afin d'obtenir une diversité de points de vue et d'angles, calculant alors plus précisément la profondeur, la taille et la forme des objets. Le rendu est ensuite optimisé pour affiner les détails et imiter les textures, qu'il s'agisse d'un objet 3D seul ou d'une scène à grande échelle.