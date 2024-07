Nvidia propose au monde son IA et ses technologies pour accélérer le développement des robots humanoïdes

Si les microservices Nvidia NIM aideront pour l'apprentissage et la simulation des robots, le service Nvidia OSMO, désormais disponible, permet d'orchestrer et de mettre à l'échelle des flux de travail complexes de développement robotique. Cette solution cloud-native simplifie en tout cas grandement les processus de formation et de simulation des robots. On réduit ainsi les temps de développement de plusieurs mois à moins d'une semaine seulement.