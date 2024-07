Nvidia perd près de 200 milliards de dollars en une journée, à cause de Donald Trump

somoved

C’est plus que NVidia produit beaucoup à Taiwan, et qu’en cas d’attaque des chinois Trump ne voudrait pas forcement les défendre.

Donc ceux qui vendent pense que Trump peut passer, en plus que Taiwan ne se couchera pas devant les volontés de Trump et enfin que les Chinois attaquerons (ou au moins feront un blocus de l’ile)