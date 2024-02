NVIDIA réalise le plus gros gain en une journée de l'histoire de Wall Street

Depuis une quinzaine d'années, la tech, et le capitalisme mondial, sont menés par les GAFAM, soit le regroupement de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Un acronyme auquel on pourrait dire qu'il manque dorénavant une lettre : « N », pour Nvidia.

Le fabricant de puces connaît un rallye exceptionnel depuis près d'un an et demi, période durant laquelle sa valeur a été multipliée par six, avec une valorisation telle qu'elle la place actuellement au troisième rang mondial, devant Google et Amazon. Un rallye qui a connu son point d'orgue hier, avec une augmentation de la valorisation de Nvidia de l'ordre de 277 milliards de dollars en une journée, du jamais vu !