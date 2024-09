Kratof_Muller

Contrairement à toi, je pense que ces entreprises au rang desquelles nvidia stéréotype même de l’entreprise plus puissante qu’un pays, fournit tout un tas de gpu, utilisés dans les clouds, dans la recherche, par des ingés, des joueurs, est tellement puissante qu’elle a nécessairement un impact mondial, donc sur les français ou les inuits, même si ils ne le savent pas.

C’est en plus de ça une entreprise typique du libéralisme où s’affrontent les plus forts, c’est un peu du droit naturel, de l’économie totalement libre.

Ce qui te ferait plaisir c’est une économie régulée contrôlée par l’état, de type communo-socialiste dure, mais alors ne t’attends pas avoir beaucoup d’émulsion, de concurrence, d’inventivité et des produits élaborés, ces systèmes ne tiennent pas dans une économie globalisée, à moins d’avoir une économie mondiale Marxiste ; dès lors s’applique the " Strongest the fittest", telle que la loi naturelle a fait la vie.

Certains y voient du bon sens, d’autres l’injustice.

Mais ne désespère pas, un jour, quand le capitalisme aura fini son travail, aura fait augmenté le niveau de vie des pays pauvres devenus plus riches, il n y aura plus de raison de chercher des profits basés sur le pouvoir d’achat et compter sur la croissance de pays en développement.

Ton système socialo régulé s’imposera de lui même, en partie grâce à l’IA qui ne s’amusera pas à convoiter des postes de prophètes politiques « donne moi ta montre je te dirai l’heure », ces systèmes ont tous engendrés des élites bourgeoises qui se paraient des discours de l’égalité, c’est inévitable, l’hypocrisie et le mensonge font partie du pouvoir de ces prophètes ventriloques ; supprime donc ces idiots humains et l’idéologie de clergé politique et t’auras quelque chose de pas trop mal.

Par contre … Ce sera en grande partie grâce à ces grandes entreprises que cela arrivera, dès lors il faudra surveiller les dérives corporatistes, c’est une autre question.