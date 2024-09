3# La famille des smartphones Pixel s’agrandit avec quatre nouveaux modèles dont un pliable

Des Pixel tout 9 ! Présentés le 13 août dernier, les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL embarquent une puce Google Tensor G4 accompagnée de 12 à 16 Go de mémoire vive selon le modèle et sont dotés d’écrans Oled encore plus lumineux (6,3 pouces - 16 cm - pour les Pixel 9 et 9 Pro ; 6,8" - 17,3 cm - pour le XL). Leur appareil photo est toujours plus efficace avec des capteurs de 50 et 48 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif 5x pour les modèles Pro. L’autonomie a été légèrement améliorée, avec une capacité de batterie allant jusqu’à 5 060 mAh pour le modèle Pro XL. L’intelligence artificielle Gemini Live est intégrée pour des réponses instantanées et un ton conversationnel, tout comme de nouvelles fonctions IA bien bluffantes dans Google Photos. Le prix de ces Pixel 9 varie de 899 à 1 689€.