Crew Dragon, PS5, The Last of US, Samsung et toit solaire Tesla : le récap' des actus tech de la semaine

L'histoire de The Last of Us Part II est belle et bien terminée. Pas de DLC à

l'horizon, a prévenu Neil Druckmann, réalisateur du jeu et vice-président de Naughty Dog, au micro du podcast Kinda Furry. Invité aux côtés des interprètes d'Ellie et de Joël, il est resté toutefois un brin plus mystérieux concernant un possible mode multijoueurs, se « zippant » les lèves des doigts. Attention, si vous n'avez pas encore terminé le jeu, spoilers à

l'horizon !