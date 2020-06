Lenovo lance un mini-ordinateur complètement passif équipé de processeurs AMD Athlon

À l'intérieur, le processeur travaille avec 4 Go de mémoire DDR4 et est lié à deux emplacements M.2 (PCIe et SATA). À l'extérieur, on trouve deux ports USB 2.0 et 3.1, deux ports USB 3.1 type-C, deux ports COM, un DisplayPort ainsi qu'un port Ethernet RJ45. En option, un module permettant des connexions sans-fil (WiFi 802.11ac et Bluetooth 5.0) est proposé par le constructeur.