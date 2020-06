Minisforum prépare un Mini PC Ryzen qui pourrait faire mal à Intel et ses NUCs

Pour ce qui est du processeur de ce petit NUC, Minisforum opte pour une puce connue, en l'occurrence un APU Ryzen 5 3550H. Le bougre embarque 4 cores et 8 threads cadencés entre 2,1 et 3,7 GHz, pour 6 Mo de cache unifié et un TDP configurable entre 12 et 35 watts.

Côté iGPU, on retrouve un processeur graphique Radeon Vega 8 doté de 8 unités de calcul pour une fréquence de 1 200 MHz, suffisant pour le multimédia léger et pour certains jeux peu gourmands. On regrette néanmoins que le constructeur ait choisi un processeur mobile AMD d'ancienne génération (« Picasso ») à la place d'un SoC Ryzen 4000 « Renoir », qui aurait fatalement été plus performant.

Pour refroidir son processeur, le DeskMini DMAF5 mise sur un caloduc en cuivre et un petit ventilateur à haute vitesse, nous dit Tom's Hardware. Minisforum assure que ce dernier ne dépasse pas les 30 dB en fonctionnement et qu'il suffit à éviter le thermal throttling, même après de longues heures d'utilisation. Le système de refroidissement serait d'ailleurs taillé pour dissiper jusqu'à 45 W.