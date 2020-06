ASUS à l'assaut des NUC avec ses mini-machines à base d'AMD Ryzen 4000

Les dimensions restent donc particulièrement compactes (115 x 115 x 49 millimètres) et le poids contenu (700 grammes). La connectique se focalise sur l'essentiel, mais sans rien oublier. En façade, on peut compter sur un USB-A 3.1 et un USB-C 3.2 en plus d'un lecteur de cartes microSD et d'un unique jack audio 3,5 mm.

Sur l'arrière, deux USB-A 3.1 et un USB-C 3.2 sont présents, accompagnés cette fois d'un HDMI 2.0, d'un DisplayPort 1.4 et d'un Ethernet RJ45 1 GbE.