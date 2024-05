N250 "Twin Lake" : un processeur 4 cœurs à très faible consommation en préparation chez Intel

Il est vrai qu'il est plus grisant – plus vendeur aussi – de parler de composants toujours plus puissants et de mettre en avant les GeForce RTX 4090 ou les Core i9-14900K que les « petites » puces.

Pourtant, dans bien des usages, le minimalisme et la sobriété énergétique sont des atouts bien plus importants et l'Intel N250 « Twin Lake » tombe à point nommé pour nous le rappeler.