Core i5-1250P pour portables : un Alder Lake-P devant le Ryzen 7 5800X

Capable de déborder un CPU desktop, le Core i5-1250P doit plutôt être opposé aux modèles portables comme le Ryzen 5 5600H. Là, le nombre de cœurs et de threads est davantage en faveur d'Intel (12c/16t contre 6c/12t), et les performances s'en ressentent : 1 611 vs 1 234 points en single core, et 8 789 vs 5 501 points en multi core.