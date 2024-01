CES 2024 : la seconde salve de CPU Raptor Lake Refresh officialisée par Intel, 65 W en ligne de mire

Ainsi, après les six processeurs de séries « K » et « KF », il s'agissait surtout de s'orienter vers des modèles à la consommation plus réduite à commencer par la série « HX » et son TDP de 55 watts. Là, cinq modèles sont lancés par Intel depuis le Core i5-14450HX jusqu'au Core i9-14900HX.