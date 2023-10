Pas attendu avant 2024, le processeur intel Core i5-14400 déjà sur Geekbench

À ce niveau, on note un score de 2 464 point en single-core pour le Core i5-14400 ce qui le donne environ 8,5 % plus rapide que le Core i5-13400. Plus intéressant, en multi-core, il est question de 13 373 points soit 28 % de mieux que son prédécesseur. Un écart qui surprend par son ampleur. Bien sûr, il conviendra de vérifier tout cela le moment venu.

Rappelons qu'Intel n'a pas encore communiqué sur la sortie de cette seconde salve de processeurs Raptor Lake Refresh. Les dernières rumeurs en la matière évoquent un lancement en début d'année prochaine.