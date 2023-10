Raptor Lake Refresh : les fréquences des processeurs confirmées à 5,3, 5,6 et 6 GHz

Les deux Core i9 (14900K et 14900KF) auront donc droit à leurs 24 cœurs physiques, avec 8 cœurs performants et 16 cœurs efficaces. Un peu plus original, dans la mesure où ils marquent une augmentation de 4 cœurs par rapport à la 13e génération, les Core i7 (14700K et 14700KF) seront dotés de 20 cœurs physiques, avec 8 cœurs performants et 12 cœurs efficaces.

Enfin, venant fermer la marche, les Core i5 (14600K et 14600KF) pourront bel et bien compter sur 14 cœurs physiques, avec une répartition de 6 cœurs performants et 8 cœurs efficaces.