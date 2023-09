Le Core i5-14600K et sa fréquence boost de 5,3 GHz en fuite sur Cinebench

Cette comparaison entre un Core i5-13600K et un Core i5-14600K donne tout de même une première idée des écarts avec des différences souvent subtiles. Toutefois, un plus net avantage est visible sur le benchmark le plus récent, Cinebench 2024. Un avantage à rapprocher du surcoût de 4 % que nous avons évoqué il y a quelques heures à peine.