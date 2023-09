Listés au Canada, les Raptor Lake Refresh font grimper les prix de Raptor Lake

Pour autant, les tarifs avancés par PC-Canada n'ont rien de farfelu, et il se peut donc que les fiches produits ainsi publiées l'aient été de manière « un tout petit peu » anticipée. Bien sûr, les processeurs sont marqués « out of stock » (en rupture de stock), mais toutes les références attendues sur la gamme sont présentes, depuis le Core i5-14600KF jusqu'au Core i9-14900K.

Rappelons effectivement qu'Intel n'entend pas distribuer toute la gamme Raptor Lake Refresh en une seule fois. La première partie du lancement ne concernera que six références, les séries K et KF.