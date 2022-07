Le Core i5-13600K d'Intel améliore nettement son homologue Alder Lake

Peu de tests hélas ont pour l'heure été conduits sur cet échantillon qui est notamment passé par CPU-Z. Là, en single-core, il décroche 830 points et 10 031 points en multi-core. Dans le premier cas, on note un gain de 8 % (768 points) et 79 % (5 590 points) par rapport au Core i5-12600K.