Le Core i9-13900 d'Intel a été testé et il promet d'être 50% plus rapide que son prédécesseur !

Par l'entremise d'un premier échantillon, le Core i9-13900 Raptor Lake a d'ores et déjà été passé au crible via plusieurs benchmarks. L'échantillon utilisé comprenait une combinaison de 8 cœurs Raptor Core Performance-Cores et 16 cœurs Gracemont Efficient-Cores, tous en 10 nm.

Ce nouveau processeur affiche ainsi la bagatelle de 24 cœurs et 32 threads. Les 8 P-Cores peuvent être cadencés jusqu'à 3,7 GHz, tandis que les E-Cores peuvent aller jusqu'à 2,76 GHz. En somme, ce produit Intel Raptor Lake se veut un véritable monstre de puissance.

En plus de ces cœurs et threads supplémentaires, le Core i9-13900 affiche plusieurs améliorations fort appréciables, comme le support de la mémoire DDR5 jusqu'à 5 600 MHz. Fort de tous ces changements, le processeur a ainsi testé dans différents benchmarks. La configuration utilisée pour ces tests n'était pas exactement spécifiée, comme par exemple le fait que l'i9-13900 était bien utilisé avec de la DDR5-5600.