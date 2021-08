L'Intel Core i9-12900K Alder Lake est une bombe qui explose le Ryzen 9 5950X, fer de lance d'AMD

Pour rappel, le Core i9-12900K succèdera au Core i9-11900K, mais avec une configuration hybride, inspirée du design big.LITTLE et axée sur 16 cœurs (8 cœurs hautes performances Golden Cove + 8 cœurs économes Gracemont) et 24 threads (l'hyperthreading n'étant activé que sur les cœurs Golden Cove). Il devrait profiter de fréquences allant jusqu'à 5,0 GHz sur l'ensemble des cœurs hautes performances, mais se limitera vraisemblablement à un maximum de 3,7 sur la totalité des cœurs économes en énergie. Nous devrions enfin y trouver 30 Mo de cache L3 et un TDP de 125 W en PL1, contre 228 W en PL2.

Ce nouveau processeur a pour vocation d'aller chatouiller le Ryzen 9 5950X d'AMD, qui dispose de l'architecture Zen 3 d'AMD, plus conventionnelle. Il exploite pour sa part 16 cœurs et 32 threads cadencés entre 3,4 et 4,9 GHz et 64 Mo de cache L3, pour un TDP montant à 105 W en PL1 et 142 W en PL2.