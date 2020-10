AMD : les scores du Ryzen 9 5950X fuitent sur PassMark, il domine nettement la concurrence

Rappelons à ce sujet que le Ryzen 9 5950X est cadencé à 3,4 GHz de base et 4,9 GHz en boost quand le Ryzen 9 3950X est lui à 3,5 GHz de base et 4,7 GHz en boost. Le duel tourne également à l'avantage du Ryzen 9 5950X lorsqu'il est comparé au Core i9-10900K d'Intel. Là, AMD est jusqu'à 16,3% plus performant en single-thread, un domaine habituellement favorable à Intel d'autant que le Core i9 dispose de fréquences plus élevées : 3,7 GHz de base et 5,3 GHz en boost.