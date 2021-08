AMD Ryzen : les processeurs de bureau AM5 en Zen 4 intégreront RDNA 2 pour la partie graphique

Selon des documents dérobés à Gigabyte et AMD la semaine dernière, renfermant pas mal d’informations confidentielles, l’entreprise dirigée par Lisa Su procéderait à un autre changement important : elle accorderait des solutions graphiques intégrées, ou iGPU, sous architecture RDNA 2, à certaines puces Raphael. Ainsi, la présence de processeurs graphiques ne serait plus l’exclusivité des APU série G, qui perdraient donc leur raison d’être.



Remettons rapidement les choses dans leur contexte. Chez Intel, la majorité des Core sont équipés d’iGPU ; ceux dont l’iGPU est désactivé sont désignés par le suffixe F. Dans la gamme Rocket Lake-S par exemple, six références sur les 19 existantes sont concernées.