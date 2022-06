Le Chinois Loongson annonce des CPU capables de rivaliser avec les Ryzen Zen3 d'ici 2023

D'après des simulations, le 3A5000 intégrant quatre cœurs cadencés jusqu'à 2,5 Ghz peuvent concurrencer les processeurs huit cœurs Armv8 ainsi que les processeurs 10e génération d'Intel basés sur l'architecture Comet Lake, en tout cas sur les performances d'un seul thread.

Avec la génération 6000 à venir en 2023, Loongson prévoit de faire monter les enchères avec cette fois des cœurs LA664. De ce fait, les processeurs 3C6000 et 3D6000, embarquant respectivement 16 et 32 cœurs, seraient capables de tenir tête avec AMD Ryzen 3 et les processeurs EPYC.