Un NUC Intel à base de CPU Tiger Lake et de GPU GTX 1660 Ti

Évoqués dès le mois d'août 2019, les NUC - Next Unit of Computing - Intel à base de processeur Tiger Lake-U semblent devoir se préciser un peu plus chaque jour. Ils permettraient de remplacer avantageusement les Kaby Lake-G qui équipent encore aujourd'hui les NUC les plus performants de la marque.

De manière plus générale, cette nouvelle génération de NUC devrait proposer un maximum de 64 Go de RAM DDR4-3200 sur slots SO-DIMMs, deux emplacements M.2 (22x110 et 22x80), un port HDMI 2.0b, un DisplayPort 1.4, deux Thunderbolt 3 (avant et arrière), un port Ethernet estampillé 2,5 GbE et divers ports USB. Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 seraient également de la partie selon les informations de FanlessTech.

Soulignons que tout ceci ne concerne que la version Extreme du NUC Panther Canyon. Intel prépare par ailleurs une version dite Performance, moins énergivore et basée sur le très attendu GPU Intel Xe qui devrait permettre de garder un NUC sans aucun ventilateur.