Intel proposera des mini-PC évolutifs pour joueurs, les NUC 9 Extreme "Ghost Canyon"

Source : The Verge

Ce week-end, en amont du CES, Intel donnait à la presse un premier aperçu de ses NUC 9 Extrem « Ghost Canyon ». Fruits de nombreuses rumeurs et de quelques leaks ces derniers mois, ces nouveaux mini-PC Intel auront un avantage de poids face à leurs prédécesseurs : un design entièrement (ou presque) évolutif. Il sera en effet possible de remplacer facilement le processeur, la carte graphique, la mémoire vive, le stockage, ainsi qu'une partie des ports de l'appareil, indique The Verge.Pour y parvenir, Intel mise sur son concept The Element, présenté pour la première fois en octobre, et confirme par la même occasion une fuite qui laissait entrevoir l'utilisation de cet astucieux design modulaire pour Ghost Canyon. Dans les faits, les NUC 9 Extreme d'Intel recourront donc à des modules rectangulaires baptisés Compute Elements. Le CPU est ainsi intégré à une cartouche, regroupant le processeur en lui-même et son système de dissipation, que l'on peut très simplement retirer du mini-PC. Même idée peu ou prou pour l'alimentation, qui peut se désolidariser du châssis en quelques tours de vis.Notons par contre que la carte graphique (format mini-ITX) devra être ajoutée à part. Ce composant ne dépendra donc pas directement du design modulaire pensé par Intel. Produitoblige, la logique est la même pour le stockage et la mémoire vive, qu'Intel ne devrait vraisemblablement pas fournir. Ghost Canyon reste cependant le premier NUC du groupe a pouvoir intégrer en son sein une véritable carte graphique dédiée.Intel indique par ailleurs que le boîtier de son nouveau NUC reste ultra-compact, avec un volume de 5 litres. C'est à peine plus qu'une console de jeux.Pour l'heure, le groupe ne s'est pas montré très bavard quant à la fiche technique précise de son nouveau produit. Tout juste apprend-on que les NUC 9 Extreme pourront embarquer jusqu'à un Core i9 de série « H ». Il s'agit pour rappel des puces que l'on trouve sur certains laptops haut de gamme. Intel indique par contre que certains partenaires proposeront des variantes de Ghost Canyon assemblées par leurs soins. Il s'agira vraisemblablement de NUCs 9 Extreme proposés « clé en main », avec un GPU, de la mémoire vive et du stockage.Quoi qu'il en soit, Ghost Canyon devrait être présenté plus en détail dans les prochains jours, sur les stands du CES . Nous avions déjà eu l'occasion d'en apprendre beaucoup sur l'appareil fin octobre , grâce à un leak provenant du forum chinois Koolshare.