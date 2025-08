Comme évoqué plus haut, ce châssis est en effet employé quasiment à l'identique chez au moins trois autres constructeurs : LCFC (filiale chinoise de Lenovo), Corsair (avec l'AI Workstation 300) et Colorful (avec son Smart 900, qui y apporte néanmoins quelques modifications). On ignore toutefois si le Linglong Star Core Super AI connaîtra une commercialisation ailleurs qu'en Chine, où s'il restera au contraire limité au marché chinois.

La grande question est maintenant de savoir si AMD parviendra vraiment à tenir la distance pour ce qui est de la production de puces Strix Halo. On sait que la firme a tendance à perdre du terrain face à Intel ces derniers mois sur les processeurs mobiles de nouvelle génération… qu'elles produit à plus petite échelle que son concurrent. Dans ses commandes à TSMC, AMD tend en effet à prioriser ses processeurs desktop, ainsi que ses puces vouées aux supercalculateurs et à l'IA, dont elle tire l'essentiel de ses revenus à l'heure actuelle.